Jetzt können Projekte kommen : Klimaschutzagentur nimmt seine Arbeit im Eckernförder TÖZ auf

Die Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat seine Arbeit im Eckernförder TÖZ aufgenommen.

Eckernförde | Der Kreis Rendsburg-Eckernförde macht ernst in Sachen Klimaschutz und bündelt seine Kräfte in der ersten Klimaschutzagentur in Schleswig-Holstein. Die wurde im Oktober 2020 gegründet, befindet sich personell im Aufbau und hat ihren Sitz im Technik- und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.