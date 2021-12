2G in Eckernförde : Entspannte Lage, verständnisvolle Kunden und Anmache nur in Einzelfällen

Der erste Tag mit 2G - in Eckernförde verlief der Start der verschärften Zugangskontrollen weitgehend entspannt. Die allermeisten Kunden begrüßten die Maßnahmen.

Eckernförde | Der Eckernförder Einzelhandel in der Innenstadt war am ersten 2G-Tag gut besucht. Bei einer Stippvisite in mehreren Geschäften war von einem befürchteten Besuchermangel wenig zu spüren: Die Kunden nutzen den Sonnabend vor dem 2. Advent zu Einkäufen für das Weihnachtsfest. Bis auf wenige Einzelfälle verhielten sich die Kunden durchweg verständnisvoll u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.