Ab 1. April : Stadtwerke SH vereinheitlichen ihre Geschäftszeiten

Zunächst sind die Stadtwerke in Eckernförde, Rendsburg, Schleswig und Kappeln nur telefonisch zu erreichen.

Eckernförde | Die Stadtwerke SH vereinheitlichen ab dem 1. April an ihren Standorten in Eckernförde, Schleswig, Rendsburg und Kappeln ihre Geschäftszeiten. Zunächst sind sie nur telefonisch zu erreichen, ihre Kundenzentren sind zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie noch geschlossen. Weiterlesen: Stadtwerke SH beginnen in Eckernförde mit dem Ausbau des Glasfaser-N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.