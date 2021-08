Was ist los in Eckernförde ? : „Timebook“: Neue App soll Facebook und Co. Konkurrenz machen

Ab Sonntag kann die Anwendung im Apple Store und im Google Play Store heruntergeladen werden. Dann ist sie mit rund 80.000 Veranstaltungen in der Region gefüllt.

Eckernförde/Kiel | Wo ist etwas los in Eckernförde? In welche umliegende Werkstatt kann ich mein Auto zur Reparatur bringen? Mit der App „Timebook“ können diese Fragen bald in einer Anwendung beantwortet werden. „Es soll kein neues Facebook werden, doch ihren Ursprung hat sie daher“, sagt Gründerin Britta Brechtel. Kalender, Chatten, Veranstaltungen und Termine buche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.