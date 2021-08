Eckernförde : Stadthalle öffnet am 4. September wieder ihre Türen

Rechtzeitig zu Green Screen ist das Projekt Stadthallensanierung fast beendet. Gleichzeitig mit der Landtagswahl am 8. Mai 2022 wählen die Eckernförder ihren neuen Bürgermeister.

Eckernförde | Es ist fast geschafft – nach 17 Monaten Bauzeit ist das Großbauprojekt der Stadt Eckernförde, Sanierung der Stadthalle, in wenigen Tagen Geschichte. Gerade rechtzeitig zur Eröffnungsgala des Green Screen Internationalen Naturfilmfestivals, die am 4. September am Strand und in der Stadthalle stattfindet. Lesen Sie mehr: SH:Z-PUBLIKUMSPREIS 2021: Gre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.