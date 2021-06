Eckernförde blüht auf : Stadtgärtnerei pflanzt Sommerblumen und gibt Tipps für den heimischen Garten

Die Stadtgärtnerei zieht ihre Pflanzen selbst vor – nicht alle davon sind auch im Handel zu bekommen. Dennoch kann man sich auch zu Hause ein Beet wie im Kurpark anlegen. Sylvia Bent von der Stadtgärtnerei sagt, wie.

Eckernförde | In einem Punkt sind sich die meisten Eckernförder einig: Was die Stadtgärtnerei Jahr für Jahr im Kurpark, am Lornsenplatz und in den Beeten am Straßenrand zaubert, ist sagenhaft. Nur wenige Städte können bei der abwechslungsreichen Blütenpracht mithalten. Warum, weiß die Leiterin der Stadtgärtnerei, Sylvia Bent: „Wir ziehen alle Pflanzen selbst in uns...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.