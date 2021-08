Stadtbücherei Eckernförde : Der neue Lesesaal präsentiert sich modern und luftig

Die Stadtbücherei ist als erste Einrichtung zurück in der Stadthalle. Rund fünf Wochen dauerte der Rückumzug aus der ehemaligen Willers-Jessen-Schule.

Eckernförde | Vom Fenster des neuen Lesesaals aus ist die alte Willers-Jessen-Schule, in die die Eckernförder Stadtbücherei während der letzten anderthalb Jahre umgezogen war, gut zu sehen. Zufrieden sitzt Anke Lager, Leiterin der Bücherei, nach dem Rückumzug in einem der neuen, breiten Drehsessel. „So stelle ich mir das vor“, erzählt sie, „dann sitzt man hier so v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.