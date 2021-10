Bürger-Info-Veranstaltungen : So läuft es mit der Bürgerbeteiligung in Eckernförde und so geht's weiter bei Imland

In dieser Woche stehen zwei Bürger-Informationsveranstaltungen im Blickpunkt. Am Dienstagabend geht es im Rathaus um die Bürgerbeteiligung und am Mittwochabend in der Stadthalle um die Zukunft der Imland-Klinik.

Eckernförde | In dieser Woche finden gleich zwei öffentliche Bürger-Informationsveranstaltungen statt, in denen es um eine Beteiligung der Einwohner an wichtigen Themen der Stadtentwicklung sowie um die Zukunft der Imland-Klinik in Eckernförde geht. So kann die Einwohnerbeteiligung funktionieren Am Dienstag, 26. Oktober, um 18 Uhr möchte die Koordinatorin für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.