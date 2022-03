Eckernförde : St. Nicolai bietet Raum für Besinnung und sucht Kirchenhüter

Auf Wunsch vieler Bürger öffnet die St.-Nicolai-Kirche ihre Türen zu zusätzlichen Zeiten, um einen Raum für Ruhe und Besinnung bereitzustellen. Das ist nur durch Kirchenhüter möglich, die noch Verstärkung suchen.

Eckernförde | Angesichts des Krieges in der Ukraine folgt die Kirchengemeinde St. Nicolai den Wünschen vieler Bürger und öffnet die St.-Nicolai-Kirche, so dass Besucher dort zur Ruhe und zur Besinnung kommen können. Die Kirchenhüter tun dies gern und ab sofort an folgenden Tagen und Zeiten: • Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 14 bis 16 Uhr • Mittwoch,...

