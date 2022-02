Finanzministerin in Eckernförde : Monika Heinold: Bürger profitieren vom barrierefreien Umbau der St.-Nicolai-Straße

Bis Ende April werden die Bauarbeiten in der St.-Nicolai-Straße wohl noch dauern. Jetzt hat sich Finanzministerin Monika Heinold vor Ort einen Eindruck verschafft. Das Land fördert das Projekt nämlich mit 250.000 Euro.

Eckernförde | Der barrierefreie Umbau der St.-Nicolai-Straße ist schon seit Anfang November im Gange. Am Mittwoch schaute Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) vorbei und sah sich an, was mit ihren Fördermitteln so passiert, denn von den Gesamtkosten in Höhe von 500.000 Euro gibt das Land die Hälfte dazu. Weiterlesen: Das sagen die Geschäftsleute zum barrieref...

