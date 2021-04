70 Leihräder an zehn Stationen : Per App anmelden, ausleihen und losfahren - so einfach fährt sich's mit der Sprottenflotte

Ab sofort kann man mit der Sprottenflotte durch Eckernförde fahren: Zehn Stationen mit 70 Leihfahrrädern.

Eckernförde | Die Sprottenflotte ist in Eckernförde angekommen. Ab sofort stehen allen interessierten Nutzern 70 Leih-Fahrräder im Stadtgebiet zur Verfügung, die an neun, später an zehn Stationen bequem per App entliehen und wieder abgegeben werden können. Es handelt sich um kompakte 26-Zoll-Fahrräder mit Drei-Gang-Nabenschaltung, die alle Nutzer ab 16 Jahren, die ...

