Projekt der Kiel-Region : Sprottenflotte rollt mit 70 Fahrrädern auf Eckernförde zu

Projekt der Kiel-Region und der Stadt: Sprottenflotte rollt mit 70 Fahrrädern auf Eckernförde zu

Eckernförde | Die „Sprottenflotte“ der Kiel-Region rollt auf Eckernförde zu. 70 Leihfahrräder sollen an zehn Leih- und Abgabestationen im Stadtgebiet zur Nutzung bereitgestellt werden. „Eventuell kommen auch Standorte für E-Bikes hinzu“, sagte Bauamtsmitarbeiter Axel Sperber am Montagabend im Umweltausschuss der Stadt Eckernförde. Zwölf Standorte kommen in Frage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.