Sportlicher Spaziergang : Video: Border-Collie-Hündin „Holly“ macht gerne große Sprünge

Ohne Bewegung geht es nicht: Täglich ist Christina Brandt mit ihrer Border-Collie-Hündin "Holly" unterwegs.

Eckernförde | Immer wieder gibt es Momente, die einen inne halten lassen. So wie am Donnerstag morgen am Hafen. Eine junge Frau war dort mit ihrem Hund unterwegs – unangeleint, aber die Border-Collie-Hündin „Holly" hört auch aufs Wort. Plötzlich wird sie ganz aufgeregt. „Holly“ fängt plötzlich an, elegant über die Granitstelen zwischen den Sitzbänken am Binnenh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.