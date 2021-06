Kindergarten Damp : Kita-Kinder drehen 384 Runden für eine Holzterrasse mit Tischen und Bänken

72 Kinder von ein bis sechs Jahren konnten mit einem Sponsorenlauf 4022 Euro einnehmen. Viele Eltern und Firmen aus der Region unterstützen den Lauf mit Spenden.

Damp | 384 Runden um den Bolzplatz legten die 72 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren der evangelischen Kita Damp bei ihrem Spendenlauf in der Vorwoche zurück. Dabei liefen sie coronakonform gruppenweise und tageweise getrennt voneinander. Am Ende konnte Kita-Leiterin Maike Lehmann 4022 Euro als Erlös verkünden. Mit dem Geld will der Kindergarten eine ...

