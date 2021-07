Polit-Prominenz in Eckernförde : Lars Klingbeil (SPD), Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) suchen das Gespräch

Die Bundestagswahl am 26. September wirft seine Schatten voraus: Am Mittwoch kommt Lars Klingbeil (SPD) auf den Wochenmarkt, Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) sprechen Donnerstag an der Hafenspitze.

Eckernförde | Die große Politik schlägt in dieser Woche in Eckernförde auf – es ist Bundestagswahlkampf. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommt auf den Wochenmarkt Am Mittwoch, 28. Juli, zwischen 12.30 und 13.15 Uhr besucht der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Eckernförder Wochenmarkt. Mit dabei sind der Eckernförder SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Ri...

