Speedskating : Paul Schneider vom Gettorfer TV für die Nationalmannschaft nominiert

Der 14-Jährige konnte bei den Deutschen Meisterschaften und den Norddeutschen Meisterschaften insgesamt vier Medaillen gewinnen. Im August nimmt er an den inoffiziellen Europameisterschaften in Belgien teil.

Gettorf | Am ersten Wochenende der Sommerferien, trafen sich die besten Speedskater Deutschlands auf der Bahn in Sachsen-Anhalt in Halle. Beim ersten Rennen auf nationaler Ebene ging es um nichts geringeres, als die Deutschen Meisterschaften 2021. Bronzemedaille im 3000-Meter-Punkterennen in Sachsen-Anhalt Bei Temperaturen über 30 Grad und den strengen Hy...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.