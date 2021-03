Spektakulärer Fund : Sensationsfund: Christian Struckmeyer entdeckt bei Kosel ein 3300 Jahre altes Bronzeschwert

Hobby-Sondengänger Christian Struckmeyer entdeckt in Bohnert eine bronzezeitliche Grabanlage mit Prunkschwert.

Kosel | Der spektakuläre Fund lag dicht unter der Oberfläche, nicht mal einen halben Spaten tief. Die Metallsonde von Christian Struckmeyer schlug wie bei jeder Cola-Dose an. Was der Kieler Hobby-Archäologe dann aber auf einer Kuppe hoch über Hülsen an der Schlei entdeckte, verschlug ihm den Atem: Beim vorsichtigen Freilegen fand er zunächst einen Schwertknau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.