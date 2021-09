Bundestagswahl 2021 : Wahlnachlese: SPD-Spitzenkandidat Sönke Rix spürt Rückenwind für die Landtagswahl

Zum ersten Mal hat Sönke Rix seinen Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde direkt gewonnen. Ihn freut unter anderem, im Wahlkreis und in der Heimatstadt des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther vorn zu liegen.

Eckernförde | Dreimal in Folge gewann Johann Wadephul das Direktmandat im Wahlkreis 4. Doch am Sonntag ging diese Serie zu Ende. Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Sönke Rix gelang eine Überraschung. Am Ende eines langen Wahlabends lag er mit 30,8 Prozent vor Wadephul mit 29,7 Prozent. Weiterlesen: Sensation in Rendsburg-Eckernförde: Sönke Rix (SPD) gewinnt gegen Jo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.