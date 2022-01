Kosmetiktipps aus Eckernförde : Wenn Haut und Seele unter dem tristen Wetter und dem Winterblues leiden

Das Wetter mit Nieselregen oder Schneeschauer ist gruselig und ein Blick in den Spiegel am Morgen sorgt auch nicht für bessere Laune. Eine Soforthilfe muss her.

Eckernförde | Wer kennt das nicht – das Wetter ist grau, schon morgens nerven Wolken und Wind und der morgendliche Blick in den Spiegel macht es auch nicht besser. Was tun, wenn die Haut stresst Eine Idee, dem Abhilfe zu schaffen, wäre der Besuch eines Kosmetikstudios wie das von Daniela Landau im Fördegang 2 nahe der Eckernförder Hafenspitze. Besonders eine Ampullenkur für die Haut wirkt wahre Wunder. Und hier gibt es gleich den passenden Tipp der erfahrenen Fachfrau: „Besonders eine Ampullenkur für die Haut wirkt wahre Wunder“. Der Hauttyp ist wichtig Die Wirkung nach der Behandlung mit einer reichhaltigen Wintercreme oder einer vorbereitenden Kur für die nächsten Sonnenstrahlen sorgen nicht nur für ein entspanntes Hautbild, sondern heben mit den Produkten einer französischen Premium-Kosmetik-Marke den Laune-Pegel wieder in den positiven Bereich. Unsere Empfehlung in dieser Zeit ist eine Vitamin C Creme, die über porenverfeinernde und pigmentreduzierende Eigenschaften verfügt. „Unsere Empfehlung in dieser Zeit ist eine Vitamin C Creme, die über porenverfeinernde und pigmentreduzierende Eigenschaften verfügt“, so erklärt Daniela Landau eine weitere Behandlungsmethode in ihrem Kosmetikstudio. Die Kunden erhalten eine hauttypgerechte Beratung und auch die dekorative Kosmetik spielt dabei eine wesentliche Rolle. Je nach Haarfarbe, Kleidungsstil und Typ werden die Farbtöne für Make up oder Lippenstift mit der Kundin sorgfältig ausgewählt. Daniela Landau weiß genau, wovon sie spricht, immerhin hat sie bereits 1987 ihre Kosmetikkarriere begonnen und sieben Jahre in einem bekannten Studio in Eckernförde gearbeitet und wichtige Erfahrungen sammeln können. Vor 25 Jahren - am 1. Februar 1997 – startete sich mit einem eigenen Kosmetikstudio am Ochsenkopf in ihre Selbstständigkeit. Der Erfolg ermöglichte ihr, bereits nach kurzer Zeit eine weitere Mitarbeiterin einstellen zu können und auch Tochter Christin Krüger ist seit zehn Jahren mit im Team. Der Standort am Ochsenkopf wurde rasch zu klein und daher stand einem Umzug in die größeren, hellen und modernen Räumlichkeiten im Fördegang vor dreieinhalb Jahren nichts im Wege. Die Kunden, Freunde und Geschäftspartner blieben in den ganzen 25 Jahren dem Kosmetikteam von Daniela Landau treu und sorgten in der Phase der Corona bedingt schwierigen Situation für die entsprechende Unterstützung. Das gesamte Team von Daniela Landau steht für Professionalität und Exklusivität. Das Angebot erstreckt sich von den klassischen Kosmetikbehandlungen über medizinische Fußpflege mit Naturprodukten und Maniküre bis hin zu Ganzkörperbehandlungen und zum Microblading, das von Tochter Christin nach einer speziellen Ausbildung seit drei Jahren meisterhaft ausgeführt und angeboten wird. Ein bisschen Luxus muss sein ... Daniela Landau bringt es in ihren Worten „ein bisschen Luxus muss sein“ zum Ausdruck und ihre eigene Ausstrahlung beweist, wie der Kampf gegen das Älterwerden gewonnen werden kann. ...

