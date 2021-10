Eckernförde : „Eine Zumutung“: Seniorenbeirat kritisiert neue Regeln beim Parken

In der Innenstadt gibt es nur noch Anwohnerparkplätze, Senioren müssen deshalb laut Beirat mit dem Taxi fahren. Und am Bahnhof seien die gebührenfreien Parkplätze schon früh von Pendlern besetzt.

Eckernförde | Die neuen Regeln zum Parken in Eckernförde haben laut einer Pressemitteilung des Seniorenbeirats Eckernförde zu erheblichem Unmut bei den Bürgern geführt. Der Seniorenbeirat Eckernförde teilt die Kritik und hat sich mit einer weiteren Stellungnahme an Bürgermeister Sibbel gewendet, in deren Zentrum zwei Aspekte stehen. Weiterlesen: Eckernförder Inn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.