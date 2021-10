Auf dem Weg nach Kiel : „Gorch Fock“ auf Stippvisite vor Eckernförde

Die „Gorch Fock“ lag am Montagvormittag vor Eckernförde in der Bucht. Sie legte auf dem Weg von ihrer millionenschweren Instandsetzung in der Bremer Lürssen-Werft zu ihrem Heimathafen Kiel einen kurzen Stopp ein.

Eckernförde | Da wurden die Kameras an der Strandpromenade gezückt: Die „Gorch Fock“ lag am Montagvormittag in der Eckernförder Bucht. Auf seinem Weg von Wilhelmshaven zu ihrem Heimathafen Kiel legte das Segelschulschiff der Deutschen Marine einen kurzen Stopp vor Eckernförde ein. Weiterlesen: Segelschulschiff „Gorch Fock“ setzt am Montag Kurs auf Kiel Vertei...

