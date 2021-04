Eckernförde : Open Ship auf der „Eye of the Wind“

Das Schiff ist bekannt durch mehrere Hollywood-Filme. Der Eintritt ist frei, ein aktueller Corona-Test ist erforderlich.

Eckernförde | Seit 110 Jahren ist der Zweimaster „Eye of the Wind“ auf den Ozeanen der Welt unterwegs, und auch als Film-Kulisse in mehreren Hollywood-Produktionen gelangte der Windjammer zu Leinwand-Ruhm. In Eckernförde kann man das Schiff vom 19. bis 25. April täglich von 13 bis 17 Uhr bei einem „Open Ship“ begutachten. Der Eintritt ist frei. Open Ship: Tradit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.