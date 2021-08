Segeln Laser-Regatta : 2. Surendorf-Cup mit vollem Teilnehmerfeld und acht fordernden Wettfahrten

Über 60 Segler und Seglerinnen fanden sich zur Ranglisten-Regatta der olympischen Laser-Klasse ein. Erstmals nahmen auch Jugendliche im Laser 4.7 teil. Der Surendorfer TS feierte Sonnabend zudem sein 75-jähriges Bestehen

Surendorf | Eine Mischung aus sehr fordernden Windverhältnissen bis hin zum Starkwind und „Champagner-Wetter“ am zweiten Tag des 2. Surendorf-Cups wurde den mehr als 60 Seglern am Wochenende geboten. Die Segelsparte des Surendorfer TS, der am Sonnabend auch noch die Festlichkeiten zu seinem 75-jährigen Vereinsbestehen beging, hatte für 2021 das Teilnehmerfeld sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.