Segeln : Junger 29er-Segler finden rechtzeitig vor der Schlechtwetterfront ihre Sieger in Grönwohld

Anna Barth mit Alva Feilcke vom Kieler Yachtclub setzten sich durch starke Ergebnisse am Sonntag an die Spitze beim 4. Grönwohld Cup der Skiff-Klasse 29er, der auf der Eckernförder Bucht ausgetragen wurde.

Grönwohld | Beim „4. Grönwohld Cup“ der Skiff-Klasse 29er des Segelvereins „Wind und Welle“ auf der Eckernförder Bucht konnten sich am zweiten Wettfahrttag vier Mannschaften deutlich vom Rest des Feldes absetzen. Große Lücke zwischen Rang vier und fünf Am ersten Wettkampftag führten nach fünf Wettfahrten Per Christopher Schwall und Simon Schmidt vom Kieler ...

