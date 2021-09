Segeln auf dem Wittensee : Oliver Voß und Vorschoter Eike Ehrig gewinnen Jubiläums-Regatta der „International 14“

An drei Tagen konnten alle neun geplanten Wettfahrten bei der Jubiläums-Veranstaltung der Segelbootklasse International14 durchgeführt werden. Die besten Lokalmatadoren aus Wittensee landeten auf Platz vier und fünf.

Gross Wittensee | Steuermann Oliver Voß vom Kieler Yacht-Club errang am Wittensee seinen zehnten Meistertitel in der Segelbootklasse „International 14“. Dem ersten Präsidenten dieser Klasse nach ihrer Gründung in Deutschland, Ralf Meier aus Groß Wittensee, wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Weiterlesen: Favoritensiege bei den Internationalen Deutschen Me...

