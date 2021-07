DGzRS : Seenotretter aus Olpenitz bergen Seglerin mit Verdacht auf Schlaganfall

Per Funk meldete die Besatzung einer Segelyacht im deutsch-dänischen Grenzgebiet am Freitag einen Notfall. Eine 48-Jährige schien einen Schlaganfall zu haben. Die Seenotretter aus Olpenitz brachten die Frau an Land.

Eckernförde | Die Seenotretter der Station Olpenitz sind am Freitag, 2. Juli, einer Seglerin mit Verdacht auf Schlaganfall auf der Ostsee zu Hilfe gekommen. Der Seenotrettungskreuzer „Fritz Knack“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) barg die Frau an der deutsch-dänischen Grenze von einer Segelyacht und brachte sie sicher in den Hafen von ...

