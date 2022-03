10 Jahre „Best of second hand" : Wo es in Eckernförde modische Markenbekleidung zum kleinen Preis gibt

Ingke Lehmann-Brill ist in Eckernförde seit zehn Jahren mit ihrem Geschäft erfolgreich. Seit zwei Jahren bietet sie ihre Marken-Mode aus zweiter Hand an der Schiffbrücke an.

Eckernförde | Das Geschäft von Ingke Lehmann-Brill „Best of second hand“ ist in Eckernförde seit langem ein Geheimtipp. Wissen doch die zahlreichen Kundinnen, dass es hier hochwertige Markenmode aus zweiter Hand zum kleinen Preis zu kaufen gibt. Seit einem Jahrzehnt „Best of second hand“ Anfangs war die Boutique von „Frau Lehmann“ in der Nicolaistraße zu find...

