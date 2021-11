Schwedeneck : Dr. Hans-Joachim Commentz wird mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet

Im Namen des Bundespräsidenten überreichte Ministerpräsident Daniel Günther die Auszeichnung. Der ehemalige Hausarzt engagiert sich bis heute ehrenamtlich in der Kassenärztlichen Vereinigung als Corona-Beauftragter.

Schwedeneck | Dr. Hans-Joachim Commentz aus Schwedeneck ist am Dienstag, 23. November, mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte die Auszeichnung in Kiel. Aufbau der Testzentren in Schleswig-Holstein Der Schwedenecker war Hausarzt und engagiert sich bis heute...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.