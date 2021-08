Fleckeby : Wird die alte Sporthalle doch nicht abgerissen?

Überraschender Vorstoß des Schulverbandsvorstehers Peter Thordsen: Nutzung des Gebäudes für Offene Ganztagsschule. Die Termine für die Richtfeste der Neubauprojekte Turnhalle und Klassenräume stehen fest.

Fleckeby | Die neue Sporthalle in der Gemeinde Fleckeby nimmt zusehends Gestalt an. Die Bauarbeiten des Millionen-Projekts, das nur wenige Meter neben der alten Halle entsteht, kommen gut voran. Noch vor den Herbstferien soll am 1. Oktober das Richtfest gefeiert werden. Das Fest für den Anbau der zwei neuen Klassenräume soll am 22. Oktober stattfinden. Lesen ...

