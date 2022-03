Sprottenschule Eckernförde : Schulchor gibt Spenden-Konzert und sammelt 1063 Euro in einer Stunde für die Ukraine

Gut 100 Zuhörer lauschten am Freitag, 18. März, dem Chor der Sprottenschule, der während des Konzertes Geld für die Ukraine sammelte. Die Kinder wollen unbedingt helfen, berichtet Schulleiterin Heinke Marquardt.

Eckernförde | Ein Mädchen zeigte Chor- und Schulleiterin Heinke Marquardt stolz und aufgeregt ihre Fingernägel. Diese waren abwechselnd in den Farben gelb und blau lackiert. Zufall? Nein, denn am Freitag, 18. März, drehte sich beim Chor der Sprottenschule alles um die Ukraine. Der Krieg in Europa beschäftigt auch schon Grundschüler – und zwar mehr, als man es viell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.