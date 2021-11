Ratsversammlung Eckernförde : Paukenschlag: Schulzentrum Süd muss für 70 Millionen Euro saniert oder neu gebaut werden

Auf Eckernförde kommt eine exorbitant hohe finanzielle Belastung zu. "Baukonstruktive Mängel" hätten in dem 50 Jahre alten Gebäude zu Feuchtigkeits- und Fassadenschäden geführt, so dass selbst ein Abriss erwogen wird.

Eckernförde | Das Anfang der 1970-er Jahre nach dem sogenannten „Kasseler Modell" gebaute Schulzentrum Süd in der Sauerstraße ist offenbar ein vollständiger Sanierungsfall. Das hat jetzt ein Gutachten ergeben, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Nachdem in den vergangenen Jahre bereits mehrfache aufwändige und kostenintensive Dach- und Fassadensanierungen und B...

