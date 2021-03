Berufsbildungszentrum : Corona: Eckernförder Berufsschüler bauen ihre eigenen CO2-Messgeräte

C02-Messgeräte waren eine Zeitlang nicht lieferbar. „Macht nichts“, sagte sich das BBZ. „Bauen wir eben selber welche.“

Eckernförde | Trotz Pandemie herrscht im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Eckernförde an der Fischerkoppel keine dicke Luft. Im Gegenteil, denn die Schülerinnen und Schüler der Bildungseinrichtung haben in den vergangenen Wochen zahlreiche C02-Messgeräte gebaut, mit deren Hilfe sie gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorgehen wollen. Lesen Sie auch: Ausbildung ...

