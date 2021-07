Ostseebad Schönhagen : Mit den Füßen im Sand Live-Musik am Strand genießen

Die neue Veranstaltungsreihe „Schönhagener Strandausklänge“ startet am Samstag, 3. Juli. Zum Auftaktkonzert ist der Musiker Georgie Carbutler zu Gast.

Schönhagen | Die Bühne wird auf dem Strand errichtet, die Zuschauer sitzen auf mitgebrachten Decken oder Stühlen ebenfalls am Strand. Mit Blick auf die Ostsee lauschen sie den Musikern, die gefühlvolle Balladen präsentieren. Mit einem Jahr Verspätung startet in Schönhagen am Sonnabend, 3. Juli, die neue Veranstaltungsreihe „Schönhagener Strandausklänge“. Lesen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.