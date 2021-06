Schleikita Rieseby : Das neue Zuhause für die Abenteurergruppe ist fertig

Die letzten Container wurden aufgebaut. Die Übergangslösung ist für drei Jahre bis zum Kita-Neubau geplant.

Rieseby | Der Platzmangel ist behoben. Die bunt verkleideten Container bieten 13 Mädchen und Jungen aus der Abenteurergruppe des Schleikindergartens ein wahres Spielparadies. Die Zwischenlösung bis zum geplanten Kita-Neubau in drei Jahren ist geglückt. Am Dienstag wurde die Spieloase offiziell eröffnet. Lesen Sie weiter: Container an der Kita Rieseby: So wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.