Schinkel : 17-jährige Fußgängerin durch Verkehrsunfall schwerverletzt

Am Montagabend, 28. Februar, war ein 62-jähriger Autofahrer auf dem Roggenrader Weg unterwegs und fuhr die junge Frau an. Diese wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik nach Kiel gebracht.

