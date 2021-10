Interview in Karby : Warum Klaus-Detlef Jürgensen seit 49 Jahren Schießsport betreibt und seit 40 Jahren Vorsitzender ist

Klaus-Detlef Jürgensen (64) war 15 Jahre alt, als er in den Schützenverein Nordschwansen-Dörphof eintrat. Seit 40 Jahren ist er der Vorsitzende. In einem Interview gibt er Einblicke in den Verein und in den Schießsport.

Karby | Im Alter von 15 Jahren begann Klaus-Detlef Jürgensen mit dem Schießsport und blieb dabei. Inzwischen ist der 64-Jährige seit 40 Jahren Vorsitzender des Schützenvereins Nordschwansen-Dörphof. Seit 2005 mit Sitz in Karby. Wir treffen uns im Vereinsheim. Die Wand im Schießstand ist bestückt mit Ehrenscheiben der Königspaare aus mehreren Jahrzehnten: gemal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.