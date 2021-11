Künstlerhaus Eckernförde : „Himlet“: Salon Ute spielt Shakespeares Klassiker „Hamlet“ mit Lebensmitteln nach

Der König von Dänemark ist eine Melone, Hamlet eine Himbeere: Was dabei herauskommt, wenn zwei Schauspieler, die eigentlich nur Hot Dogs machen wollten, mit dem Inneren ihres Kühlschranks „Hamlet“ spielen.

Eckernförde | Hamlet kommt nach Eckernförde – fast. Das, was „Salon Ute“ am Freitag, 26. November, um 19 Uhr im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus in der Ottestraße auf die Bühne bringt, heißt „Himlet“ und unterscheidet sich etwas von den herkömmlichen Aufführungen: So wird der König von Dänemark von einer Melone dargestellt, Hamlet durch eine Himbeere und Polon...

