Eckernförde : Lutz Holland übernimmt „Inter-Safe“ von Ralf Waschulewski

Die „Safe Sicherheit & Service GmbH“ aus Neumünster hat die Eckernförder Sicherheitsfirma „Inter-Safe“ von Ralf Waschulewski übernommen. Das Unternehmen bleibt innerhalb der Holding als eigenes Unternehmen bestehen.

Eckernförde | Er hat Einbrecher auf frischer Tat ertappt, sich Verfolgsungsjagden mit Dieben geliefert und das größte Segelschiff der Welt, die „White Pearl“, bewacht: Ralf Waschulewski war mit seinem Sicherheitsunternehmen „Inter-Safe“ an genau 12045 Tagen am Stück rund um die Uhr für seine Kunden da. Das ist nun vorbei. Er hat das Unternehmen an Lutz Holland von ...

