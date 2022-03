Bürgermeisterwahl Eckernförde : Was die SPD-Kandidatin Iris Ploog in den letzten Wochen bis zur Wahl noch alles plant

Was die SPD-Kandidatin Iris Ploog in den letzten Wochen bis zur Bürgermeisterwahl noch alles plant: Die Eckernförder sollen ihr ihre "besten Ideen" mitteilen.

Eckernförde | Die von der SPD aufgestellte Bürgermeisterkandidatin Iris Ploog hat die zweite Stufe ihres Wahlkampfs gezündet. Nachdem sie in den vergangenen Wochen gezielt das Gespräch mit den Vereinen und Verbänden in Eckernförde gesucht und auch in rund 30 Terminen gefunden hat, möchte sie nun zusammen mit den Bürgern neue Ideen für die künftige Stadtentwicklung ...

