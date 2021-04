Corona-Krise : So will die SPD Eckernförde Gastronomie, Händlern und Künstlern helfen

Die Rathausfraktion stellt einen Antrag zum Verzicht von Gebühren und zudem Bereitstellung von Sonderflächen.

Eckernförde | Die Eckernförder SPD-Rathausfraktion wird in der nächsten Hauptausschusssitzung am 29. April beantragen, dass für die Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen durch Gastronomie und Einzelhandelsbetriebe in dem Corona-Jahr 2021 keine Sondernutzungsgebühren erhoben werden. Weiterlesen: Jürgen Neumann (SPD) neuer zweiter Mann hinter Bürgerm...

