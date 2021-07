Rotary Club Eckernförde : Wie die neue Präsidentin Erika Neubert Aufbauarbeit nach Corona leisten möchte

Scheidender Präsident Thomas Kann blickt auf ein vertracktes Jahr unter Corona zurück - Nachfolgerin möchte wieder mit Präsenz-Meetings und viele gemeinschaftlichen Aktivitäten durchstarten.

Eckernförde | „Schön Dich zu sehen“ war die wohl am häufigsten gebrauchte Begrüßung beim rotarischen Ämterwechsel in Eckernförde, der traditionell am letzten Dienstag im Juni stattfindet. Die Möglichkeit realer statt virtueller Begegnungen unter Einhaltung aller Schutz- und Hygienemaßnahmen sorgte am Dienstagabend in der „Seelust“ für eine ungewohnt gesellige Stimm...

