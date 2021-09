GWU Eckernförde : Wohnungsunternehmen kämpft mit Baukostensteigerung, Lieferengpässen und Fachkräftemangel

Das Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen (GWU) stellt günstigen Wohnraum zur Verfügung, muss aber mit äußeren Einflüssen kämpfen. Jetzt war der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Rolf Mützenich zu Gast.

Eckernförde | Die Nachfrage nach Wohnraum ist immens: „Wenn wir am Freitag eine 50-Quadratmeter-Wohnung in Eckernförde ins Netz stellen, haben wir am Montag 100 Bewerber“, sagt Dr. Stephan Seliger, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens (GWU). „Wir können gar nicht so schnell bauen, wie wir die Wohnungen vergeben können.“ Weiterlesen...

