Rieseby : Sporthalle wird geräumt - Platz schaffen für 3,5 Millionen Euro teure Sanierung

Inventar wird auf Paletten verladen und ins Zwischenlager nach Sönderbyhof gebracht. Bauarbeiten starten Anfang Mai.

Rieseby | Das Warten hat ein Ende. Nachdem in der Riesebyer Sporthalle in den vergangenen Wochen alle beweglichen Teil der Einrichtung von Helfern gesichtet und verpackt wurde, stand am Freitag der erste Umzugstag auf dem Zeitplan. Kräftige Helfer hatten alle in der Halle lagernden Sportgeräte, Matten, Schränke und Bänke sowie 1000 Quadratmeter Teppich, der den...

