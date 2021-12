Photovoltaik in Rieseby : Rieseby will es wissen: Welche Flächen taugen für Freiflächen-Solarstrom?

In der Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan hatte Rieseby sich noch gegen Freiflächen-Solaranlagen ausgesprochen. Die WGR-Fraktion beharrt nun darauf. Die Mehrheit ist aber für Erfassung möglicher Standortflächen.

Rieseby | Grundsätzlich will auch die Gemeinde Rieseby über die Thematik der Freiflächen-Photovoltaik weiter beraten. Mit knapper Mehrheit von einer Stimme sprach sich der Gemeinderat für einen entsprechenden Grundsatzbeschluss aus. Gleiches gilt auch für die Beteiligung der Gemeinde an der Erstellung einer Kartierung der potentiell in Frage kommenden Flächen. ...

