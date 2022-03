Rieseby – Zeugen gesucht : Einbrecher stehlen Tresor aus einem Altenheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14. März) geschah die Tat. Der gestohlene Tresor wurde am Montag aufgebrochen auf einem Feld zwischen Rieseby und Kosel entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Rieseby | Der Tresor in dem Büro eines Altenheims in Rieseby war ganz offensichtlich das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Nach Auskunft der Polizei brachen die Täter in der Nacht von Sonntag, 13. März, auf Montag, 14. März, in die Riesebyer Senioreneinrichtung im Rakower Weg ein. Zuerst stahlen die Täter Hilfsmittel aus einem Gartenschuppen Mithi...

