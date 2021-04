Modellregion Schlei : So hat das Alt Sieseby die Coronapause für die Terrassenöffnung genutzt

Gastronomin Maria von Randow fiebert der Öffnung entgegen. Bei entsprechender Nachfrage an sieben Tagen die Woche offen.

Thumby | Endlich dürfen Maria von Randow und ihre Mitarbeiter wieder das tun, was sie am liebsten machen - ihre Gäste mit Köstlichkeiten aus der Küche des Alt Sieseby verwöhnen. An den vergangenen Wochenenden hatte die Gastronomin bereits außer Haus kleine Gerichte wie Backfisch mit Kartoffelsalat und ihre besonderen Currywürste verkauft. Seit dem vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.