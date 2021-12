Bürgermeisterwahl am 8. Mai 22 : CDU, Grüne und FDP bescheren Eckernförde einen gemeinsamen Jamaika-Bürgermeisterkandidaten

Der bisher einzige Bürgermeisterkandidat Klaus Sälzer bekommt Konkurrenz. Am Mittwoch stellen CDU, FDP und Grüne ihren gemeinsamen Kandidaten vor. Die SPD folgt am Freitagabend mit einem eigenen Kandidaten.

Eckernförde | Die Einladung zur Vorstellung eines gemeinsamen Kandidaten / einer gemeinsamen Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai 2022 in Eckernförde am kommenden Mittwoch um 10.40 Uhr in die Frau-Clara-Straße 6 trägt die Unterschriften von gleich drei Eckernförder Parteivorsitzenden: die von Hendrik Söhler von Bargen (CDU), Dr. Kai Rossen (Bündnis 90/Die...

