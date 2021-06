Rendsburger Straße Eckernförde : Kollision von Kleintransporter und Rettungswagen – nur der transportierte Patient bleibt unverletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem belegten Rettungswagen sind am Mittwoch drei Personen leicht verletzt wurden. Der Mercedes Sprinter hatte den herannahenden Rettungswagen offenbar übersehen.

Eckernförde | Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem mit Sonderrechten fahrenden Rettungswagen sind an der Kreuzung der Rendsburger Straße (B203) mit der Admiral-Scheer-Straße und der Sehestedter Straße am Mittwochmittag insgesamt drei Menschen verletzt worden. Der Kleintransporter stürzte nach dem Unfall auf die Seite. Rettungswagen so...

