Rendsburg-Eckernförde : Imland-Kliniken in der Krise: Deswegen kritisiert die Junge Union das Verhalten der SPD und der Grünen

Die Junge Union, Kreisverband Rendsburg-Eckernförde, nimmt Stellung zu der Sitzung des Hauptausschusses des Kreises, in der die Imland-Kliniken Thema waren, und begrüßt die Bedarfsanalyse.

Rendsburg-Eckernförde | Die Junge Union, Kreisverband Rendsburg-Eckernförde, nimmt Stellung zu der Entwicklung der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde, die wirtschaftlich und finanziell stark angeschlagen sind, und zu der Haltung der SPD und der Grünen in Sachen Zukunft der Imland-Kliniken. Lesen Sie mehr: RENDSBURG UND ECKERNFÖRDE: Klinik in der Krise: Imland-Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.