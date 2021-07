Goldene Hochzeit in Loose : Richard und Renate Schramm: Unter der Disco-Kugel hat es gefunkt

Zeit für eine Feier an ihrem 50. Hochzeitstag haben die Jubilare von Hof Rosahl jetzt nicht. Sie wollen zunächst die Haussanierung und den Umzug abwarten und feiern, wenn auch die Coronaauflagen wieder mehr zulassen.

Loose | Für Renate und Richard war schnell klar, sie gehören zusammen. Am Freitag vor 50 Jahren gaben sich Schramms das Ja-Wort. Zunächst auf dem alten Standesamt in Vogelsang und dann in der St.-Petri-Kirche in Rieseby. Richard Schramm war damals 21 Jahre jung, seine Frau 18 Jahre. Das Paar auf dem Rosahler Hof in Loose möchte das Fest zur Goldenen Hochzeit a...

